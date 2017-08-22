Тактика "спаленої землі": бойовики знищують інфраструктуру та врожай у населених пунктах під Маріуполем – штаб АТО

Російські найманці вдаються до тактики «спаленої землі», знищують інфраструктуру та врожай і намагаються забруднити й отруїти джерела питної води на підконтрольній Україні території у населених пунктах під Маріуполем. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«На Приморському напрямку під ворожим вогнем з гранатометів і стрілецької зброї опинились наші укріплення в районі Водяного, Красногорівки, Павлополя, Мар’їнки й Талаківки», - йдеться в повідомленні.

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«Демонструючи підступність і цинічність, під прикриттям ночі, ворог використовує запалювальні боєприпаси різних калібрів, обстрілює дерева і засохлу рослинність на полях, а коли здіймається пожежа, використовуючи димову завісу, починає гатити по українських позиціях», - наголошують у штабі.

«Тактика спаленої землі номінально вважається міжнародним правом воєнним злочином», - резюмують у штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Донбасі в районі проведення АТО минула доба завершилась певним загостренням обстановки.

Після 18 години російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли наших позицій, використовуючи, здебільшого, міномети та гранатомети. Основне напруження й надалі зберігається на Донецькому напрямку.