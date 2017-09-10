Доба в АТО: 41 ворожий обстріл, під Красногорівкою загинув український боєць
Незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій сил АТО на Приморському та Донецькому напрямках.
За минулу добу бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях української армії. У результаті бойових дій загинув один військовий, інший отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій сил АТО на Приморському та Донецькому напрямках.
Так, з 18 години бойовики 6 разів відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по опорних пунктах ЗСУ поблизу Авдіївки. З цієї ж зброї російські найманці декілька разів били по околицях Зайцевого. А близько 22 години застосували 82-міліметровий міномет на підступах до шахти Бутівка.
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На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали укріплення сил АТО біля Лебединського, Водяного, Гнутового, Павлополя та Березового. Гранатомети застосовували поблизу Талаківки і Богданівки.
Майже о 22 годині внаслідок обстрілу позицій сил АТО з міномету калібру 82 міліметри неподалік Красногорівки, один український військовий загинув, один отримав поранення.