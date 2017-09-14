ОБСЄ готова до консультацій щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Томас Гремінгер заявляє, що ОБСЄ готова до консультацій та може запропонувати свої знання та експертні навички в питанні розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гремінгер повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Ми відслідковуємо ті розмови, які йдуть з приводу миротворчої роботи. Я мав дуже цікаву дискусію та обмін поглядами з президентом Порошенком щодо пропозицій розміщення такої місії вчора ввечері», - заявив він.

«ОБСЄ готова до консультацій і готова запропонувати свої знання та експертні навички, у нас є понад 3 роки досвіду діяльності в цьому районі», - додав Гремінгер.