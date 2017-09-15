Унаслідок протистояння біля шахти Бутівка ЗСУ зазнали втрат

На Донбасі наприкінці минулої доби обстановка дещо загострилась, проте залишилась контрольованою українською армією. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Найгарячіше було на Приморському напрямку. Тричі з гранатометів і великокаліберних кулеметів російські найманці відкривали вогонь у районі Водяного. 7 мін калібру 82 міліметри бойовики випустили біля Мар’їнки. Також під ворожі обстріли потрапили наші укріплення на підступах до Павлополя, Талаківки, Гнутового.

Читайте такожАктивність бойовиків сьогодні була мінімальною, зафіксовано лише три обстріли позицій сил АТО

Неспокійно було й на Донецькому напрямку. З мінометів та озброєння БМП окупанти били по позиціях українських військових біля Зайцевого, з гранатометів двічі накривали Авдіївську промзону. А близько 21 години з гранатометів та кулеметів противник розпочав обстріл позиції ЗСУ неподалік шахти Бутівка. Бійці АТО вогнем у відповідь примусили бойовиків до дотримання режиму тиші. На жаль, у результаті цього протистояння загинув один військовослужбовець сил АТО.

На Луганському напрямку після майже тижневого затишшя російські окупанти ввечері і вночі 6 разів з мінометів, різних видів гранатометів, стрілецької зброї били по наших опорних пунктах біля Кримського.

"Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 28 разів порушили перемир’я. Сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь. Унаслідок бойових дій 1 український військовий загинув, двоє отримали поранення", - повідомили у штабі.

Як повідомляв штаб АТО, протягом 13 вересня російсько-окупаційні бандформування 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ, унаслідок чого один український військовий був поранений.