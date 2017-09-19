Доба в зоні АТО: бойовики 14 разів порушили перемир’я, ЗСУ жорстко відповіли ворогу

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Як і упродовж дня, основна активність противника ввечері фіксувалась у районі Авдіївської промзони. Тут бойовики двічі обстрілювали наші укріплення з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові жорстко відповідали ворогу, примушуючи дотримуватись режиму тиші.

Крім того, близько 23 години російські окупанти випустили 7 мін калібру 82 міліметри неподалік Пісків, а з озброєння БМП відкривали вогонь біля Зайцевого.

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На Приморському напрямку найманці застосовували 82-міліметровий міномет і великокаліберний кулемет на підступах до Широкиного.

На Луганському напрямку єдиний обстріл наших позицій за добу зафіксований поблизу Новотошківського, близько 23 години.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 14 разів порушили перемир’я. Під час 9 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь. У результаті бойових дій двоє українських військових отримали поранення.