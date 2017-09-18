Загострення ситуації: поряд із селищем Чермалик активно працюють снайпери морської піхоти РФ (відео)

На Луганщині спекотно в районі Бахмутської траси.

Поблизу Маріуполя на позиції ворога заступили російські вояки. Під прицільний вогонь противника біля селища Чермалик потрапила знімальна група ТСН. Тим часом, напередодні на Донеччині поранено українського військового. Читайте такожЗа тиждень в зоні АТО знищили 10 окупантів - Міноборони Найгарячіші точки - це Авдіївка та Піски, де бойовики цілять із переважно легкого озброєння. Також окупанти використовують міни та артилерійські установки. На Луганщині спекотно в районі Бахмутської траси. Із вогнем минула ніч і на Маріупольському напрямку.

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