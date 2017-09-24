З опівночі російсько-окупаційні війська 9 разів порушили перемир’я, поранено одного українського бійця

З опівночі на Донбасі російсько-окупаційні війська 9 разів порушили перемир’я, поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00.

Зазначається, що сьогодні у зоні АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Бойовики продовжували обстріли українських позицій, однак без застосування мінометів та іншого важкого озброєння.

Так, зранку на Донецькому напрямку російські окупанти двічі били з озброєння БМП по укріпленнях сил АТО у районі Зайцевого. Українські військові вогнем у відповідь примусили противника дотримуватись режиму тиші.

Близько 11.00 поблизу Луганського під час обстрілу опорного пункту українських військ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї отримав поранення один український воїн.

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На Приморському напрямку загарбники застосовували стрілецьку зброю на підступах до Водяного і Павлополя. Також великокаліберний кулемет противника вночі працював поблизу Мар’їнки.

Також у штабі повідомили, що, крім оборони лінії розмежування, українські військові щоденно допомагають місцевому населенню. Так, групи цивільно-військового співробітництва беруть участь у проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на магістральному водогоні «Горлівка-Торецьк» поблизу шахти Гагаріна та селища Зайцеве. У Водяному та Первомайському офіцери координують роботу громадської організації з відновлення пошкоджених та зруйнованих будівель.