На окупований Донбас вирушив черговий путінський "гумконвой"

На окупований Донбас вирушила 69-а колона МНС Росії нібито з гуманітарною допомогою для дітей. Про це повідомляє МНС Росії.

Стверджується, що автомобілі нібито везуть понад 400 тонн гуманітарних вантажів, у складі яких – дитячі продуктові набори та медикаменти.

"Колона попрямує до кордону на пункти пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган», в два пункти призначення – Луганську і Донецьку області України", - сказано в повідомленні.

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РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».