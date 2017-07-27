Росія сьогодні пригнала на Донбас напівпорожній "гумконвой" – ДПСУ

Сьогодні, 27 липня, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення шістдесят сьомого, так званого, «гуманітарного конвою».

Про це йдеться в заяві Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що, оскільки переміщення «гумконвою» знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

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«З 7.05 до 7.40 через російській пункт пропуску «Донецьк» на в’їзд в Україну прослідувала одна колона т.з. «гумконвою» у складі 21 автомобіля», – повідомили в ДПСУ.

У вантажівках перевозили дитячі харчові набори, медикаменти, будівельні матеріали та художню літературу. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

Крім того, завантаженість транспортних засобів складала 50 – 60%, відзначили прикордонники.