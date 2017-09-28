Миротворці не вирішать всіх проблем, необхідні політичні кроки: посол США про введення місії ООН на Донбас

Введення миротворців ООН на Донбас не вирішить всіх проблем в регіоні в розрізі Мінських домовленостей. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, пише «Новое время».

За словами Йованович, перш за все потрібно робити політичні кроки щодо відновлення українського суверенітету на Донбасі.

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«Дискусія на цю тему поки ще на ранній стадії. Уже зрозуміло, що миротворці повинні розмежувати солдатів, які воюють по обидві сторони, а також відгородити від військових дій мирне населення. Мир повинен принести безпеку. Далі необхідно робити політичні кроки щодо відновлення українського суверенітету на Донбасі. Проблем багато, і миротворці всі їх не вирішать», - вважає дипломат.

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Як повідомляв УНІАН раніше, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що розміщення миротворців ООН, як пропонує Росія, лише на лінії розмежування на Донбасі ще більше розділить Україну.

«Я вважаю, що основоположні цілі політики США є чіткими, як і цілі України, і полягають вони у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а також забезпеченні безпеки усіх громадян», - сказав Волкер. Він назвав неприйнятною пропозицію РФ щодо розміщення миротворчої місії ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.