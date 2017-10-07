ПВК Вагнера ліквідувала опозиційних ватажків бойовиків на Донбасі - СБУ

Найманці російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера ліквідували опозиційних ватажків бойовиків на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, учасники приватної військової компанії Вагнера здійснювали диверсійні та провокаційні дії проти сил АТО на лінії розмежування, 36 найманців було ліквідовано.

"Силова підтримка Теслярської - це те, чим вони займалися на початковому етапі", - зазначив Грицак.

"Ліквідація опозиційних ватажків і бойовиків незаконних збройних формувань, примусова реорганізація козацьких та інших формувань. У нас дуже багато документів з цього приводу, звіти, вони говорять про те, як вони роззброюють банди, як вони зачищали й Олександра Біднова, він же "Бетмен", "Фому", "Узгір'я" і інших", - додав голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Грицак заявив, що СБУ встановила причетність російської приватної військової компанії Вагнера до участі у збройних конфліктах на Донбасі і в Сирії.

"На сьогоднішній день нами встановлені 1587 осіб - членів ПВК Вагнера, в загальному кількісний склад, те, що ми бачимо зараз, - близько 5 тисяч осіб. Географія застосування - Україна, це ОРДЛО червень 2014 - серпень 2015, потім Сирія - 15 серпня 2015 - міста Хомс, Хама, Латакія, Дамаск, Пальміра", - зазначив голова СБУ.

Тренувальна база цієї російської приватної військової компанії розташована в Краснодарському краї РФ.

За словами Грицака, "цей проект російських спецслужб дозволяє кремлівським політикам впевнено говорити на публіку і міжнародному співтовариству фрази: "Їх (російських військових - УНІАН) там немає" або "Ми їх туди не посилали".