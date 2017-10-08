Зміна формату АТО: у Раді пояснили, хто керуватиме військами на Донбасі

Передбачена президентским законопроектом №7163 зміна формату АТО у Донецькій та Луганській областях не означає, що там тепер усім керуватиме Генштаб ЗСУ.

Про це заявила представник президента у Верховній Раді, народний депутат від БПП Ірина Луценко в ефірі Еспресо.TV.

За її словами, ст. 9 документа говорить не про виключну роль Генерального штабу Збройних сил, а про створення "Об'єднаного оперативного штабу" (ООШ), до складу якого увійдуть як представники різних військових та силових органів, так і військово-цивільних адміністрацій обох областей.

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Цей об'єднаний оперативний штаб визначатиме діяльність у зоні конфлікту з російсько-терористичними військами розміщених там підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, а також органів державної та місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада проголосувала за низку важливих законопроектів щодо Донбасу. Так, у першому читанні ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором. Крім того, нардепи на рік продовжили дію закону про особливий статус ОРДЛО у випадку виведення військ.