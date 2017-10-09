На Донбасі через обстріли бойовиків поранено та травмовано двох військових
Найнеспокійніше було на Приморському напрямку, де окупанти вночі з автоматичних гранатометів били по укріпленнях сил АТО.
Від опівночі бойовики 6 разів порушили перемир’я, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців дістали поранення та травми. Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.
"Упродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли позицій українських військ із застосуванням мінометів та гранатометів різних видів", - говориться у зведенні штабу.
Так, найнеспокійніше було на Приморському напрямку, де окупанти вночі з автоматичних гранатометів били по укріпленнях сил АТО неподалік Красногорівки.
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"Наші військові накрили ворога вогнем з великокаліберного кулемету. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один український боєць. Постраждалого оперативно було госпіталізовано і на даний момент стан його здоров’я оцінюється як задовільний", - повідомили у штабі АТО.
Крім того, під ранок проросійські найманці обстріляли позиції українських військовослужбовців з протитанкового гранатомету біля Талаківки. У результаті цієї провокації один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойову травму.
Також близько 16.00 ворог у районі Широкиного застосував 82-міліметровий міномет.
Згідно з повідомленням, вдень на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з кулеметів українських захисників біля Авдіївки та Невельського.
На Луганському напрямку факт застосування ворогом протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Новоолександрівки.
"Загалом від опівночі незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я. Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО застосовували зброю на ураження противника", - зазначили у штабі АТО.
Раніше бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО на Донецькому напрямку.