На Донбасі через обстріли бойовиків поранено та травмовано двох військових

Від опівночі бойовики 6 разів порушили перемир’я, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців дістали поранення та травми. Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Упродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли позицій українських військ із застосуванням мінометів та гранатометів різних видів", - говориться у зведенні штабу.

Так, найнеспокійніше було на Приморському напрямку, де окупанти вночі з автоматичних гранатометів били по укріпленнях сил АТО неподалік Красногорівки.

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"Наші військові накрили ворога вогнем з великокаліберного кулемету. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один український боєць. Постраждалого оперативно було госпіталізовано і на даний момент стан його здоров’я оцінюється як задовільний", - повідомили у штабі АТО.

Крім того, під ранок проросійські найманці обстріляли позиції українських військовослужбовців з протитанкового гранатомету біля Талаківки. У результаті цієї провокації один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойову травму.

Також близько 16.00 ворог у районі Широкиного застосував 82-міліметровий міномет.

Згідно з повідомленням, вдень на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з кулеметів українських захисників біля Авдіївки та Невельського.

На Луганському напрямку факт застосування ворогом протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Новоолександрівки.

"Загалом від опівночі незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я. Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО застосовували зброю на ураження противника", - зазначили у штабі АТО.

Раніше бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО на Донецькому напрямку.