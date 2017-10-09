Бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО на Донецькому напрямку

Минула доба у районі проведення АТО завершилась збільшенням кількості обстрілів позицій української армії з боку бойовиків. В основному, ворог використовував гранатомети і стрілецьку зброю, йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО в соцмережі.

Читайте такожБойовики продовжують порушувати режим "тиші" в зоні АТО - штаб"Увечері на Донецькому напрямку з різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів проросійські найманці били по наших позиціях біля Авдіївки, Пісків, Майорська, Луганського, шахти Бутівка. Українські військові вогнем у відповідь жорстко придушували активність противника", повідомили в прес-центрі.

Також у прес-центрі зазначили, що на Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання чотири рази упродовж декількох годин, відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського. Також двічі під гранатометний вогонь противника потрапили наші укріплення неподалік Трьохізбенки, і один раз у районі Новоолександрівки і Попасної.

На Приморському напрямку інтенсивність обстрілів увечорі дещо зменшилась. Проте, близько 20 години бойовики застосовували автоматичний гранатомет на підступах до Мар’їнки.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушили перемир’я. Українські військові 19 разів вогнем у відповідь примушували противника дотримуватись режиму тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед бійців АТО немає", підсумували в прес-центрі.