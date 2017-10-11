На Тернопільщині напередодні свята Покрови відкриють 200 меморіальних дошок з іменами воїнів УПА

На Тернопільщині напередодні свята Покрови 13 жовтня відкриють 200 меморіальних дошок з іменами воїнів УПА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, таким чином у переддень 75-ї річниці створення УПА вшанують не лише повстанців, які боролися за волю та незалежність української держави і пожертвували собою за ідею, а й людей, які не були в лавах УПА, але щиро їм допомагали. Усі меморіальні дошки розмістять на школах.

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«Готуючись до відзначення 75-ї річниці створення Української Повстанської Армії, було вирішено знайти людей, які боролися за Україну під час національно-визвольного руху й закарбувати їхні імена на пам’ятних дошках. 13 жовтня о 12 год одночасно відкриють 200 меморіальних дошок. Це відбуватиметься по всіх районах області. Звичайно, робота ще не завершена, буде час її продовжувати. Просимо жителів області максимально взяти в цьому участь і вшанувати героїв Української Повстанської Армії та простих людей, які їм допомагали. Адже ми знаємо, що без допомоги людей народна армія не змогла би боротися проти окупантів, які зазіхали на територію нашої держави», – зауважив заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.