"Не в якійсь с*аній казармі": російський терорист Прилєпін зі своїми людьми живе у Донецьку в готелі - журналіст

10:48, 12 жовтня 2017
Війна
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Журналіст розповів, що московським мародерам не хочеться спати на якихось сітчастих ліжках.

Прилепін воює на боці

На російському ресурсі вийшла стаття про російського письменника Захара Прилєпіна, який приїхав у Донецьк піарити "ДНР" й нібито воювати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Денис Казанський.

"Цікаво, що Прилєпін зі своїми людьми в Донецьку живе не в якійсь с*аній казармі, а в 4-зірковому готелі "Прага". Пишуть, що там тепер казарма і штаб. Не дурень письменник. Добре розташувався. Причому, мародерством навіть пишаються. Фотографуються навпроти входу в готель", - йдеться в його повідомленні.

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За словами журналіста, жити саме у готелі для бойовиків немає ніякої потреби. У Донецьку та прилеглих містах повно всяких гуртожитків та інших приміщень, де можна було розмістити батальйон.

"Але московським мародерам не хочеться спати на якихось сітчастих ліжках. Їм потрібні джакузі з басейнами. Не для того Донбас від "фашистів" визволяли, щоб на незручних матрацах спати", - підсумував Казанський.

Раніше пособник терористів Олександр Жучковський у своєму Telegram повідомив, що російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", залишив окупований Донбас. Він зазначив, що так звана кар'єра Прилєпіна нібито закінчилася через провал псевдопроекту "Малоросія".

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Теги: #терорист Прилєпін на Донбасі#терористи живуть у готелі