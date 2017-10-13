Бойовики активізувалися на Приморському напрямку - штаб АТО

У районі проведення антитерористичної операції на сході України бойовики російсько-окупаційних бандформувань активізували збройні провокації проти сил АТО на Приморському напрямку.

Про це на сторінці Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У районі проведення АТО, від початку доби противник дещо активізував збройні провокації на Приморському напрямку. Вздовж лінії розмежування від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 4 відбулись у районі Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зранку бойовики з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі обстріляли військових біля Водяного, а о 10:00 обстрілювали околиці Широкиного. Водночас повідомляється, що стрілецьку зброю бойовики застосовували на підступах до Мар’їнки.

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Разом з тим, на інших напрямках, за даними штабу АТО, бойовики стріляли з піхотного озброєння, протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

"На Луганському напрямку противник з піхотного озброєння обстрілював наші опорні пункти біля Кримського і Новоолександрівки. На Донецькому напрямку під ворожим вогнем із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї двічі опинились захисники Пісків, і один раз – оборонці Опитного", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними прес-центру, під час 4 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомляється, що під час зазначених боїв серед військових сил АТО втрат не зафіксовано.