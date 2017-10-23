Доба в зоні АТО: бойовики 12 разів порушили перемир'я, один військовий поранений

За минулу добу бойовики 12 разів порушували режим тиші, внаслідок чого один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції на сторінці в Facebook.

"Минулу добу в районі проведення АТО завершилися без істотних змін в обстановці. Противник, і надалі поодиноко обстрілював позиції української армії на всіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння", – пишуть представники прес-центру.

У відповідь на провокації українські військові 8 разів застосовували зброю.

На Донецькому напрямку, під вогонь гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, наприкінці доби, потрапили опорні пункти ВСУ у Авдіївки і шахти " Бутівка. З протитанкових гранатометів і озброєння БМП бойовики більше години били на підступах до Кам'янки.

На Приморському напрямку НВФ застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкіно і Старогнатовки, а гранатомет - поблизу Водяного.

На Луганському напрямку, ввечері, майже півтори години бойовики обстрілювали з 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів українські позиції в районі Кримського.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко анонсував ротацію підрозділів ЗСУ на Донбасі.