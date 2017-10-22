Порошенко анонсував ротацію підрозділів ЗСУ на Донбасі

17:33, 22 жовтня 2017
Війна
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Президент також подякував військовослужбовцям 72-ї, 14-ї, 92-ї та 53-ї бригад "за блискуче виконання поставлених ним, а також Міністром оборони завдань".  

Найближчим часом підрозділи 72, 14, 92 та 53 бригади ЗСУ повернуться з Донбасу у місця своєї постійної дислокації. Про це президент Петро Порошенко заявив  22 жовтня під час відвідування 72-ї бригади в Авдіївці, передає прес-служба президента. 

"Найближчим часом підрозділи повернуться у місця своєї постійної дислокації, на яких їх чекають - на Волині, у Білій Церкві, Чугуєві, Сєвєродонецьку. На вашу заміну приходять інші бригади, які будуть міцно тримати ваші позиції", - зазначив Порошенко. 

Президент також подякував військовослужбовцям 72-ї, 14-ї, 92-ї та 53-ї бригад "за блискуче виконання поставлених ним, а також Міністром оборони завдань".  

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"Українська армія за три роки кардинально змінилася, ми маємо інше речове забезпечення, харчове забезпечення...  Та головна сила українського війська - український воїн, проти якого виявилися неефективними російська пропаганда і технології гібридної війни", - додав Порошенко. 

Також президент передав сертифікати для преміювання найкращих військових бригади.

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Теги: #Петро Порошенко#Порошенко в Авдіївці#ротація на Донбасі#ротація ЗСУ на Донбасі