За тиждень ОБСЄ зафіксувала 6 жертв серед цивільних на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що за останній тиждень СММ зафіксувала 6 жертв конфлікту на Донбасі серед цивільного населення, які зазнали поранень. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

Зокрема, Хуг розповів про кількість жертв серед цивільного населення з моменту попереднього брифінгу, який відбувся 20 жовтня.

"Відтоді, як я востаннє виступав перед вами, СММ ОБСЄ підтвердила ще 6 випадків поранень серед цивільного населення", - сказав Хуг.

За його словами, двоє людей, чоловік і жінка, дістали поранення під час двох інцидентів у мікрорайоні «Трудівські» Петровського району окупованого Донецька.

"Жінка перебувала за 700 метрів від блокпоста так званої "ДНР", а чоловік за 350 метрів від того ж блокпоста. Відповідальність за це несуть ті, хто стріляє. Проте, є ще принаймні моральна складова відповідальності для тих, хто фактично використовує цивільне населення як живий щит", - заявив перший заступник глави СММ.

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"Через 3,5 роки цілковитого нехтування інтересами цивільного населення, через 3,5 роки жертв серед цивільного населення та руйнувань усього, про що вони дбали, стало зрозуміло, що все те, що ми спостерігаємо, і з чим стикаються мирні жителі на сході України, можна вважати лише систематичними, жорстокими нападами на них та їхні домівки", - сказав Хуг.

"Іронія полягає у тому, що сторони заявляють, що вони ведуть боротьбу заради тих же людей, на яких вони нападають. Вони стверджують, що захищають тих, кому вони завдають шкоди, розміщуючи позиції в їхніх будинках або поблизу них", - сказав Хуг.

"Мені дивовижно, як можна заявляти про ведення боротьби за людей або заради їхнього захисту, одночасно вбиваючи та завдаючи їм тілесних ушкоджень, знищуючи їхні будинки та доводячи їхні родини до злиднів", - наголосив Хуг.

"Очевидно, що цей конфлікт ведеться не в інтересах цивільного населення. Його розпалюють ті, хто зобов'язався припинити його", - сказав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Хуг на брифінгу в Донецьку заявив, що у поточному році спостерігачі підтвердили 400 жертв серед цивільного населення на Донбасі.