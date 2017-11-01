Дипломат розповів Раді безпеки ООН про вербування бойовиками підлітків для війни на Донбасі

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй про вербування контрольованими Росією бойовиками підлітків для участі у бойових діях на Донбасі.

Як повідомляє Постійне представництво України при ООН, про це під час виступу на відкритих дебатах Ради безпеки ООН щодо дітей та збройних конфліктів заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

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Дипломат сказав, що згідно з даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, 90 хлопців та 47 дівчат втратили своє життя після початку російської агресії. Також він нагадав, що 80 дітей було вбито в результаті збиття російською ракетою літаку Малазійських авіаліній Boeing 777 (рейс MH17). Ще 68 дітей було покалічено у зоні конфлікту в результаті вибуху мін та боєприпасів, що раніше не розірвалися.

"Загалом, близько 15 тисяч дітей, які проживають у "сірій зоні", знаходяться під загрозою отримання каліцтва або загибелі через бойові дії, міни або боєприпаси, що не розірвалися", - заявив Кислиця.

"Ми не повинні забувати, що є тисячі дітей в Україні, чиє життя серйозно постраждало в результаті війні, спричиненої на нашій землі сусідньою країною, яка за іронією долі, є постійним членом цієї Ради", - заявив дипломат.

Він зазначив, що відповідно до даних державних органів української влади, 240 тисяч з близько 1,7 млн внутрішньо переміщених осіб є дітьми. Крім того, майже 200 тисяч хлопців і дівчат проживає у 15-кілометровій зоні вздовж лінії зіткнення з обох сторін.

"Більше того, у відповідності з даними неурядових організацій, у понад 80 випадках дітей було завербовано у непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей. ОБСЄ - не Україна - звітує, що нерегулярні збройні формування на сході України не дозволяють молодим чоловікам покидати Донецьк та насильно вербують їх до своїх рядів, що може прирівнюватися до торгівлі людьми", - наголосив Кислиця.

Також він нагадав, як більш ніж рік тому терористи в окупованій Ясинуватій у Донецькій області затримали шістьох підлітків, звинувативши їх у "підривній діяльності". "Ці діти до сих пір утримуються у полоні", - заявив дипломат.

"Також були повідомлення з різних джерел, що діти, яким всього лише 15 років, вербувалися до збройних молодіжних груп та брали участь у активних бойових діях як повноправні члени підтримуваних Росією з'єднаних сил бойовиків, включаючи молодіжну розвідувальну та диверсійну діяльність на контрольованій урядом (України) території", - заявив Кислиця.