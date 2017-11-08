З приходом морозів на Донбасі можливе загострення - ОБСЄ

На Донбасі "останнім часом посилились порушення режиму припинення вогню", - заявив Александр Хуг, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, повідомляє Reuters.

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"Ми бачимо сигнали небезпеки посилення протистояння", -сказав Хуг. Він відзначив, що ситуація поступово погіршується.

"Якщо не вирішити деякі з цих питань з військовою технікою зараз, то ... ми побачимо ескалацію насильства до кінця цього року", - сказав він.

Коли, під кінець цього місяця, земля замерзне, стане легше пересуватись танкам, важкій артилерії та іншій техніці, зауважив спостерігач. Хуг також відзначив, що саме важка зброя є основною причиною смертей в зоні АТО.

Хуг знову закликав сторони відвести важку зброю. "Вздовж 500-км контактної лінії де відбуваються бої, сили стоять практично поряд і, звичайно, це шлях до повторення того самого".

Хуг зазначив, що режим припинення вогню порушують обидві сторони. "Відповідати на вогонь також є порушенням домовленостей. Немає виключень до правила невикористання зброї", - наголосив Хуг.