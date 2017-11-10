У Тернопільському наркодиспансері облаштують додаткові місця для реабілітації учасників АТО (фото)

У Тернопільському обласному наркодиспансері облаштують додаткових 30 ліжкомісць для реабілітації учасників АТО за рахунок добудови третього поверху.

Як пвоідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні виконання будівельних робіт оглянув голова ТОДА Степан Барна.

«Обласний наркологічний диспансер, який функціонує в Тернопільській області, обслуговує не тільки людей, котрі потребують цього, а й безпосередньо предметом окремої уваги є реабілітація учасників бойових дій, учасників АТО та демобілізованих бійців. Для нас важливо забезпечити повноцінне функціонування закладу, створити комфортні умови не тільки з точки зору перебування бійців, а й відповідно здійснити технічне переоснащення закладу. Саме тому, ми поставили собі за мету цього року розпочати реконструкцію корпусу. Наразі головне завдання – це прибудова третього поверху, що дасть можливість розгорнути додаткових 30 ліжко-місць для учасників АТО», – поінформував Барна.

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При цьому він наголосив, що не менш важливим є питання прибудови приймального відділення. Загальна вартість проекту складатиме майже 11 млн грн, понад 8 млн з яких виділено з Державного фонду регіонального розвитку.

«Дуже важливо, що до цього процесу долучається також Тернопільська обласна рада. Цього потребують учасники АТО, і з цього приводу звертаються безпосередньо спілки учасників антитерористичної операції, які потребують відповідних умов. Тому працюємо над тим, щоб наші воїни почувалися впевнено та комфортно», – сказав голова ТОДА.

За даними головлікара наркодиспансеру Василя Галанова, відділення для реабілітації демобілізованих та учасників АТО створили два роки тому. В його структурі відкрито 30 ліжок. На сьогоднішній день перебувають на реабілітації 4 особи, які проходять курс медичного лікування з подальшою реабілітацією. Загалом за 2016 рік було проліковано 175 осіб.

За 10 місяців 2017 року у медзакладі послуги отримали 160 осіб.