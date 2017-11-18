Вчора на Донбасі в результаті обстрілів з боку бойовиків загинув український військовий

Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували активно порушувати режим тиші та вели прицільні обстріли позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, традиційно, противник активно порушує домовленості про припинення вогню у темну пору доби.

Особливо активізувався ворог на Луганському напрямку. Тут зі 120-мм та 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по оборонцях Трьохізбенки. Неодноразово з таких же видів мінометів та гранатометів російські найманці обстрілювали захисників Троїцького і Луганського. 11 мін калібру 120-мм було випущено неподалік Новозванівки, а з піхотного озброєння обстріляно позиції ЗСУ біля Станиці Луганської, Новолуганського, Світлодарська та двічі Золотого.

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов’ї. Тут тричі окупанти відкривали вогонь з мінометів різного калібру, гранатометів та стрілецької зброї по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Павлополя. Позиції українських військових у передмісті Авдіївки найманці обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів.

«Загалом, за минулу добу, окупанти 25 разів порушили перемир’я. У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника. У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець сил АТО загинув, одного поранено, ще один отримав бойову травму», – йдеться у повідомленні штабу.