Перевірка документів і озброєні до зубів бойовики: фоторепортаж з окупованого Луганська

Центр окупованого Луганська захопили озброєні люди без розпізнавальних знаків. За повідомленнями в соцмережах - бойовики, які перекривали вулиці в центрі, не орієнтуються в місті.

"Адрес не знають, інших вулиць - теж. Зараз здійснюють паспортний контроль і цікавляться метою проходу на територію. Сумки не оглядають", - наголошується в повідомленні спільноти "Інший Луганськ".

Як повідомляв УНІАН, у Луганську триває протистояння, викликане конфліктом між "ватажком "ЛНР" Плотницьким і "главою МВС ЛНР" Корнетом.

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20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що путч в Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили. Також повідомляється про те, що Плотницький втік через конфлікт в Росію, проте він цю інформацію спростовує. У Кремлі конфлікт не коментують.