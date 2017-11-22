Путч у "ЛНР": з'явилося відео з Луганська, де озброєні бойовики штурмом взяли будівлю "прокуратури"

Опубліковано відео з окупованого Луганська, де відбулося захоплення "прокуратури "ЛНР".

На відеозаписі видно, як з будівлі виходять цивільні, а його вхід тримає під прицілом автоматник. Також у кадрах з'являються люди зі зброєю, які оточили квартал навколо "прокуратури".

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Як повідомляла "Новая газета", "МВС "ЛНР" і "спецпризначенці "ДНР" "Витязь" штурмували "генеральну прокуратуру "ЛНР" спільно, були арештовані всі її співробітники.

20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підпорядковуватися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що путч у Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.

Також повідомляється про те, що Плотницький втік через конфлікт у Росію, проте він цю інформацію спростовує. У Кремлі конфлікт не коментують.