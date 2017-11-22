Переворот в "ЛНР": в центрі Луганська 200 озброєних бойовиків штурмували будівлю "генпрокуратури" - соцмережі

Соцмережі повідомляють, що в центрі Луганська 200 озброєних бойовиків штурмували будівлю "генпрокуратури". Про це повідомляє спільнота "Інший Луганськ".

"В 11:50 МСК здійснено штурм будівлі "Генеральної Прокуратури ЛНР". Як повідомляє джерело, в будинок увійшли близько 200 озброєних людей. На даний момент затримані і виведені під конвоєм з будівлі "Начальник управління у військовій сфері" С. Рахно і виконуючий обов'язки "Генпрокурора" Подобрий", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що бойовики, які перекривали вулиці в центрі, не орієнтуються в місті. "Адресу не знають, інших вулиць - теж. Зараз здійснюють паспортний контроль і цікавляться метою проходу на територію. Сумки не оглядають", - наголошується в повідомленні.

Як відомо, в Луганську триває протистояння, викликане конфліктом між "ватажком "ЛНР" Плотницьким і "главою МВС ЛНР" Корнетом.

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20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення в понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що путч в Луганську - це "спроба певних структур МВС в такий спосіб оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.