У Луганську спецпризначенці бойовиків "ДНР" взяли штурмом будівлю "прокуратури": заарештовані усі поплічники Плотницького - ЗМІ

"МВС" самопроголошеної "Луганської народної республіки" заарештувало всіх співробітників так званої прокуратури "ЛНР".

Арештовані понад 20 осіб, включаючи "генерального прокурора "ЛНР" Віталія Подоброго і "військового прокурора "ЛНР" Сергія Рахна та їхніх заступників, повідомляє "Новая газета".

Людей повели у будівлю "Народної ради "ЛНР". Наразі ця будівля заблокована й використовується "МВС "ЛНР" у своїх цілях.

За даними журналістів "Новой газеты", "МВС "ЛНР" і "спецпризначенці "ДНР" "Витязь" штурмували "генеральну прокуратуру "ЛНР" спільно.

Співробітники прокуратури" були арештовані після того, як глава "МВС "ЛНР" Ігор Корнет (раніше його звільнили, але він відмовився покинути свою посаду), запропонував ватажкові "ЛНР" Ігорю Плотницькому віддати йому головного прокурора, військового прокурора і їхніх заступників.

Крім цього, Плотницький відмовився віддати Корнету на його вимогу так званого керівника "адміністрації "ЛНР" Ірину Тейцман, "начальника служби урядової безпеки МВС "ЛНР" Євгена Селіверстова і главу ДТРК "ЛНР" Анастасію Шуркаєву. Раніше Корнет звинуватив цих осіб у диверсійній і розвідувальній діяльності на користь України.

Читайте такожАвтоматники, БТРи, люди з білими пов'язками: центр Луганська оточений другий день (фото)

Напередодні Корнет оголосив про арешти Тейцман, Селіверстова і Шуркаєвої. Він стверджував, що арешти проведені за рішенням Плотницького.

У свою чергу, Плотницький звинуватив звільненого "главу "МВС" у спробі дестабілізувати "ЛНР". У його заяві йдеться, що Корнет був відправлений у відставку законно, а його спроби оскаржити це рішення "перейшли всі межі допустимого".

20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підпорядковуватися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що путч у Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету "Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.

Також повідомляється про те, що Плотницький втік через конфлікт у Росію, проте він цю інформацію спростовує.

У Кремлі конфлікт не коментують.