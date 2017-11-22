У Кремлі відмовилися коментувати переворот в "ЛНР"

У Кремлі відмовилися коментувати ситуацію в окупованому Луганську і появу озброєних людей в центрі міста.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте такожРосЗМІ про переворот у "ЛНР": Кремль дав останній шанс Плотницькому

«Розуміння є, але я не даватиму зараз коментарів - просто не володію детальнішою інформацією, і було б неправильно давати поверхневі оцінки. Я утримаюся, але в міру прояснення і отримання інформації я обов'язково нею поділюся», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи є в Кремлі розуміння, що відбувається в Луганську і хто стоїть за загостренням ситуації.

Він відзначив, що Кремль слідкує за ситуацією. При цьому він відмовився коментувати можливість об'єднання так званих "ДНР" і "ЛНР".

«Це, швидше, питання республік, але я знову ж таки не буду нічого коментувати», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада член колегії МВС, народний депутат України Антон Геращенко (фракція "Народний фронт") заявив, що в окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченко і ФСБ РФ.

Пізніше Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили про наявність машин військового типу і присутності озброєних осіб, які перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше було розміщено Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області.