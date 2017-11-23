Земан заявив, що просив Путіна посприяти у звільненні з полону бойовиків українця Козловського

Президент Чехії Мілош Земан на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним порушив питання звільнення українського історика Ігоря Козловського з полону російських бойовиків, які контролюють Донецьк.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Земан сказав чеським журналістам на брифінгу в Москві.

«Крім іншого, я на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним порушив питання українського історика Ігоря Козловського. Це історик, який зараз перебуває у в'язниці в Донецьку за звинуваченням у шпигунстві. Він - автор понад 50 наукових праць. Якби я був автором 50 праць, навряд чи б у мене залишився час для шпигунства», - сказав Земан.

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За словами президента Чехії, півроку тому він написав листа ватажкові бойовиків «ДНР» Олександру Захарченку з проханням «з гуманітарних міркувань Козловського, який хворий, відпустити на свободу».

«Хочу відзначити, що я не отримав відповідь на свого листа. Це нахабство і непристойно. Наступного разу я буду ставитися до «Донецької республіки» презирливо», - додав він.

За словами Земана, він просив Путіна, щоб той через свого помічника Владислава Суркова «втрутився» у справу на користь українського історика.

«Це можна вирішити таким чином, що він може бути в списку на обмін військовополоненими», - сказав Земан.

Як повідомляв УНІАН, відомий історик і релігієзнавець Козловський був затриманий за підозрою в «шпигунстві» у «шпигунстві» у тимчасово окупованому Донецьку 27 січня 2016 року.

23 березня Ірина Геращенко передала представникам терористів вимогу українських педагогів і вчених звільнити відомого релігієзнавця Козловського.