Українські військові повідомляють про потужні бої на Луганщині та загиблих (відео)
За даними джерел ТСН, йдеться про чотирьох загиблих військових.
До журналістів від військових надходять повідомлення про потужні бої, які йдуть поблизу окупованого Жолобка на Луганщині.
Точної інформації про кількість загиблих немає - джерела говорять про чотирьох бійців, причому кілька тіл не можуть дістати з поля бою, йдеться в сюжеті ТСН.
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Прес-центр АТО цю інформацію не підтверджує і не спростовує. Армійські речники кажуть лише, що жертви дійсно є.
За словами військових на передовій, ворог влаштував їм засідку. До наших позицій підійшла диверсійна група. Атаку почали відбивати, а у прилеглих окопах на українських бійців чекали кадрові російські військові.
Як повідомляв штаб АТО, окремі підрозділи Збройних Сил України на Луганському напрямку "покращили тактичне положення". Зазначається, що це було зроблено з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ.