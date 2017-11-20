Списки на обмін полоненими з "ДНР" і "ЛНР" вже узгоджені - ЗМІ

Нові списки на обмін полоненими українська сторона і бойовики ОРДЛО подали не більше тижня тому.

У представників незаконних збройних формувань список значно ширший, ніж український, проте не уточнюється, яка саме кількість у ньому полонених. Про це 112.ua повідомило джерело в СБУ.

При цьому бойовики підтвердили не всіх осіб, зазначених у списках української сторони.

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"Тих, на кого у них є щось серйозне, тих не підтвердили. Військових, а також людей, які підозрюються у співпраці з СБУ, українською розвідкою, прикордонниками, ССО, цих підтвердили", - розповідає джерело.

За його словами, Україна аналогічно обміняє тих, хто підозрюється у співпраці з бойовиками. Однак, наприклад, підозрювану у вбивстві полковника СБУ Хараберюша, за інформацією джерела, відпускати не збираються.

"Поки чекаємо сигналу, орієнтовно він повинен бути протягом місяця", - додало воно.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Російської Федерації Володимир Путін заявив Медведчука, що "зробить все від нього залежне", щоб провести обмін полоненими з Україною.

Після прохання Медведчука Путін провів телефонну розмову з ватажками російських бойовиків на Донбасі.

Українська сторона Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську неодноразово пропонувала обмін заручниками за формулою «313 на 88 осіб».