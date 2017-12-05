Тиждень перебував у комі: у лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі 31-річний військовий

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова від поранень, несумісних з життям, помер боєць із Кривого Рогу Андрій Кавун. Про це повідомив заступник головлікаря лікарні Юрій Скребець.

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За його даними, 31-річний боєць отримав тяжке вогнепальне наскрізне поранення в голову в зоні бойових дій на сході України. Він тиждень перебував у комі і так і отямився, передає Радіо Свобода.

Андрій Кавун служив у 74-му окремому розвідбатальйоні. Як поінформували у лікарні імені Мечникова, зараз у медичному закладі перебуває шестеро бійців у вкрай тяжкому стані.

4 грудня в лікарні повідомили про смерть від ран, несумісних із життям, ще одного військовослужбовця – Юрія Рудика з Рівненської області, якому в зоні бойових дій снайпер поцілив у голову.