"Куля прошила мозок": у Дніпрі медики борються за життя 29-річного бійця АТО

29-річного бійця, якого важко поранили на передовій на Луганщині, намагаються врятувати лікарі дніпровської лікарні ім. Мечникова. Ворожий снайпер поцілив бійцеві в голову біля Новозванівки у неділю. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Військового відразу на вертольоті доставили в лікарню Мечникова. Він у комі в реанімації, дихає тільки за допомогою апаратів. За словами медиків, його стан настільки важкий, що робити операцію поки не можна.

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Снайпер поцілив військовому просто у лоб. Куля прошила мозок і зупинилася в потилиці. Лікарі визнають: такі поранення, за всіма нормами, не сумісні з життям. Проте роблять все можливе, щоб Іван вижив.

"Є великі зони ураження головного мозку, але критичного набряку або крововиливів немає", - повідомив заступник головного лікаря лікарні.

Як повідомляв УНІАН, українські військові відбили атаку ДРГ противника під Пісками, один боєць отримав поранення.