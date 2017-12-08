На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий (фото)

Українські військові знову зазнають втрат на Донбасі. 7 грудня в зоні АТО від кулі снайпера загинув боєць Андрій Павленко.

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"07.12.2017, виконуючи свій обов'язок із захисту кордонів нашої Батьківщини, від кулі снайпера загинув наш товариш Андрій Павленко", - йдеться у повідомленні 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади в Facebook.

Як повідомляв штаб АТО, загалом за минулу добу зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Унаслідок ворожих обстрілів поранені двоє військовослужбовців, ще один – підірвався на розтяжці і був поранений, і, на жаль, Україна втратила одного захисника.