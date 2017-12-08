Загострення в АТО: 17 ворожих обстрілів, загинув військовий, ще трьох поранено

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Загалом, за минулу добу, зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Про це пишу прес-центр АТО в Facebook.

Унаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців, ще один – підірвався на розтяжці та зазнав легкого поранення і, на жаль, Україна втратила одного захисника.

"На Луганському напрямку, ще за світлої пори доби, ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь неподалік Троїцького. У вечірню пору, з гранатометів різних типів, противник обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Кримського, Лобачевого, Валуйського і Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї – поряд з Луганським, Зайцевим та Станицею Луганською", - додали у відомстві.

Читайте такожБойовики поширюють чутки про нібито плани ЗСУ активізувати бойові дії - штаб

На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки. Біля цього прифронтового міста окупанти неодноразово відкривали вогонь з 82-мм мінометів та усього спектру легкого піхотного озброєння. "З гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наших оборонців у районі шахти Бутівка та захисників Мар’їнки і Широкиного", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у районі Щастя і Мар’їнки зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

Раніше повідомлялося, що бойовики використовують танки та міномети в зоні АТО.