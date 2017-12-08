З таким пораненням у голову не було жодного шансу: у Дніпрі в лікарні помер АТОшник (фото)

7 грудня у лікарні імені Мечникова у Дніпрі помер боєць АТО Дубей Іван Омелянович. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

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"Останні дні життя після поранення Іван лежав у тиші і спокої реанімаційного відділення, лікарі й весь медичний персонал боролися за Ваню до останньої хвилини", - йдеться у її повідомленні.

"З таким пораненням у голову немає, на жаль, жодного шансу", - сказали лікарі після обстеження.

Дубей - 1988 року народження, він родом з Коломийського району Івано-Франківської області.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня в зоні АТО від кулі снайпера загинув боєць Андрій Павленко.