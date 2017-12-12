У "ДНР" видають російські автобуси за власні - журналіст (фото)

ЗМІ терористів повідомили про те, що в окупованому Донецьку почали складати власні автобуси. Однак насправді їх виробляють у Росії та переганяють до "ДНР". Про це пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Казанський.

За його словами, раніше були помічені російські ПАЗики, які своїм ходом їдуть до Донецька з РФ через КПП "Успенка".

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"Захарченко в Донецьку потім видає їх за автобуси місцевого виробництва, які нібито складають на "Донгормаші". Так донеччанам брешуть про "економічне зростання", якого немає й не може бути", - зазначив Казанський.

Журналіст наголосив, що автобуси "Донбас" — такі ж "донецькі", як танки, зброя і "війська "ДНР": "Все насправді завозиться з РФ. Вся "республіка" — фейк і брехня".

Раніше Казанський повідомляв, що Стахановський вагонобудівний завод, який виробляв вагони на мільярди гривень, перейшов на випуск сміттєвих баків.