Замість вагонів - бачки: журналіст показав, що "русский мир" зробив з одним із головних заводів Донбасу (фото)
Колись Стахановський вагонобудівний завод вважався одним з найперспективніших підприємств Донбасу. До війни він випускав по кілька тисяч вагонів на рік на мільярди гривень. Тепер СВЗ випускає замість вагонів сміттєві баки.
Стахановський вагонобудівний завод, який виробляв вагони на мільярди гривень, перейшов на випуск сміттєвих баків. Відповідні фото опублікував журналіст Денис Казанський в Facebook.
"Колись Стахановський вагонобудівний завод вважався одним з найперспективніших підприємств Донбасу і входив до числа "блакитних фішок" на українській біржі. До війни він випускав по кілька тисяч вагонів на рік на мільярди гривень. Тепер СВЗ випускає замість вагонів сміттєві баки", - пише журналіст.
За його словами, завод виготовив "цілих 30 контейнерів". А приймати роботу навіть приїхав "мер" Стаханова Сергій Жевлаков.
Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилися фотографії з раніше популярними, а зараз непрацюючими закладами в центрі окупованого Донецька.