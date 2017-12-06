Замість вагонів - бачки: журналіст показав, що "русский мир" зробив з одним із головних заводів Донбасу (фото)

Стахановський вагонобудівний завод, який виробляв вагони на мільярди гривень, перейшов на випуск сміттєвих баків. Відповідні фото опублікував журналіст Денис Казанський в Facebook.

"Колись Стахановський вагонобудівний завод вважався одним з найперспективніших підприємств Донбасу і входив до числа "блакитних фішок" на українській біржі. До війни він випускав по кілька тисяч вагонів на рік на мільярди гривень. Тепер СВЗ випускає замість вагонів сміттєві баки", - пише журналіст.

За його словами, завод виготовив "цілих 30 контейнерів". А приймати роботу навіть приїхав "мер" Стаханова Сергій Жевлаков.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилися фотографії з раніше популярними, а зараз непрацюючими закладами в центрі окупованого Донецька.