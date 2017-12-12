У Рівному інформатора бойовиків "ДНР" засудили до 5 років в'язниці

Рівненський міський суд 11 грудня визнав винним жителя Донецької області у сприянні діяльності терористичної організації «ДНР» та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури Рівненської області Людмила Суржук, державним обвинувачем доведено, що 46-річний житель Донецької області упродовж двох місяців 2017 року активно сприяв представникам терористичної організації «ДНР» шляхом збирання та передавання деталізованих даних про місця дислокації, переміщення військовослужбовців і військової техніки Збройних сил України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції.

У подальшому його інформацію бойовики використовували під час артилерійських обстрілів населених пунктів на сході України. Злочинні дії інформатора були припинені у червні цього року. Співробітники Служби безпеки України затримали його за місцем проживання у Донецькій області.

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За словами Суржук, задля об’єктивності розслідування у даній справі Генеральною прокуратурою було передано підслідність провадження у цій справі прокуратурі Рівненської області.

Раніше у Сумах суд узяв під варту російського інформатора, який планував скоїти теракт у День ЗСУ.