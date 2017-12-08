У Сумах суд узяв під варту російського інформатора, який планував скоїти теракт у День ЗСУ

У Сумах сьогодні, 8 грудня, прокуратурою області погоджено повідомлення про підозру стосовно 41-річного сумчанина, який намагався скоїти терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних сил України, та за клопотанням слідчого зловмиснику обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою) КК України.

«На даний час встановлено, що підозрюваний отримав завдання від кураторів, відповідно до якого він мав 6 грудня скоїти терористичний акт на одному з військових об’єктів м. Суми. Вибуховий пристрій, еквівалентний майже двом кілограмам тротилу, підозрюваний забрав із обумовленого місця в парку культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба. Вже наступного дня співробітники СБ України затримали його під час спроби закласти вибухівку під військовим об’єктом», - йдеться у повідомленні.

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Ввечері 5 грудня співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора під час спроби закласти вибухівку на одному з військових об’єктів у Сумській області.

Як повідомляв УНІАН, чотирьом проросійським терористам загрожує по 12 років тюрми за невдалий підрив електропідстанції Львова