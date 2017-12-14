Місія ОБСЄ назвала головні "гарячі точки" Донбасу останніх тижнів

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за два тижні зафіксували на сході України майже 20 тис. порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у тематичному звіті місії станом на 13 грудня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Читайте такожСША закликали РФ припинити атаки на українські міста та погодитися на "дієздатну миротворчу місію"

"За період із 27 листопада до 10 грудня ситуація з безпекою на сході України погіршилась. СММ зафіксувала майже 19700 порушень режиму припинення вогню, що на 25% більше, ніж у попередні два тижні. Переважна більшість зафіксованих порушень режиму припинення вогню була сконцентрована у районі Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, у районах на південний захід, південь і південний схід від Світлодарська, у районі Попасної і Первомайська, районах на схід і північний схід від Маріуполя, а також на західній та північній околицях Горлівки", - йдеться у звіті.

Також сказано, що "свободу переміщення спостерігачів СMM обмежували з обох боків від лінії зіткнення, особливо навколо селища Травневого, куди патрулі неодноразово не могли потрапити через наявність мін і боєприпасів, що не вибухнули, а також на ділянках поблизу кордону з Російською Федерацією, зокрема навколо Сєдового (південь Донецької області), куди озброєні члени «ДНР» регулярно не пропускають патрулі місії, починаючи з квітня 2017 року".

Крім того, 27 листопада по одному з безпілотних літальних апаратів СММ було відкрито вогонь під час польоту над непідконтрольним урядові н.п. Довге.

У звіті сказано, що станом на 13 грудня у місії працювало 697 спостерігачів (585 чоловіків та 112 жінок). З них - 59 спостерігачів із США, 53 - Великої Британії, 40 - Боснії і Герцеговини, 39 - Російської Федерації.