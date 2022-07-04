Росія знову використала заборонену зброю на Сумщині.

По Сумщині у неділю росіяни випустили понад дві сотні снарядів, знову стріляли забороненими фосфорними та касетними боєприпасами.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Телеграмі.

"Росія знову використала заборонену зброю на Сумщині. Протягом дня у неділю росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру, постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська", - поінформував Живицький.

Так, за його даними, 3 липня о 9.30 по Зноб-Новгородській громаді почався масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів калібру 120, 152 мм. Всього 120 пострілів (приходів). Згорів один автомобіль.

"О 09.45 також по околицям одного з сел Зноб-Новгородської громади був мінометний обстріл, 20 приходів. Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач. Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок", - повідомив Живицький.

Також він поінформував про обстріли у напрямку м. Білопілля. Там опівдні з території РФ було 10 "приходів" із САУ, після цього - ще вогонь із міномету, сказав він.

"У цей же час тривав мінометний обстріл Хотинської громади, 30 прильотів. А з шістнадцятої години - ще 20 мін. Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас. Наслідки уточнюються", - поінформував Живицький.

Раніше росіяни вдарили "Смерчем" по Краматорську, внаслідок удару поранено жінку.

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