Зазнали пошкоджень приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад.

Окупанти знову вдарили "Смерчем" по Краматорську, внаслідок удару поранено жінку.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Знову "Смерч" по Краматорську. Били по приватному сектору та спальним районам міста", - зазначив він.

Внаслідок обстрілів поранено жінку, зазнали пошкоджень приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад.

"Зараз працюють вибухотехнічні служби", - уточнив Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники другий день поспіль обстрілюють Краматорськ з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Міська влада закликала місцевих жителів не нехтувати сигналами тривоги та перебувати ближче до укриттів.

Крім того, росіяни вбили ще двох дітей на Донеччині під час обстрілу Слов’янська та дороги до Бахмута. Внаслідок обстрілу знищено один будинок, ще шість зазнали пошкоджень різного ступеню. Також окупанти обстріляли автомобіль, на якому сім’я з двома малолітніми дітьми намагалась виїхати з Зайцевого у бік Бахмута.

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