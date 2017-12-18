Скандал з танками "Булат": експерт пояснив, чому модернізована техніка опинилися у резерві

Експерт пояснив, чому модернізовані танки Т-64БМ «Булат» є непридатними для бою. Однією з причин є те, що в Україні немає органу, який би системно займався контролем якості техніки і управлінням оборонною промисловістю, а також своєї сертифікаційної бази.

Про це розповів директор "Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння" Валентин Бадрак у коментарі «Главреду».

"Однієї причини немає, тут цілий комплекс проблем. Одна з них: ми оголосили про перехід на стандарти НАТО, але у нас зараз немає своєї сертіфікацінной бази. Ще одна причина - система відповідальності за зрив якості, незважаючи на війну, не налагоджена", - зазначив Бадрак.

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Ще однією проблемою, на думку експерта, є те, що «Укроборонпром» більше акцентує увагу не на контролі якості техніки, а на контролі витрат.

"Укроборонпром", який є господарською структурою, за фактом підміняє собою Міністерство оборони. Його більше хвилює не якість, а кількість, яке при успішному піарі можна видавати за позитивний результат, і хвилює контроль витрат. Це вже не перший такий випадок: раніше був зрив танків, бойової машини "Дозор-Б", але до сих пір ніяких системних рішень не приймається, а переозброєння армії проходить в режимі ручного управління і спорадичних зусиль окремих ентузіастів. Зрозуміло, що армія буде воювати тим, що їй дадуть. Дадуть гвинтівки - буде воювати гвинтівками. Але якщо ми хочемо бачити її оснащеної новими високотехнологічними системами, то при нинішньому підході цього не буде", - підсумував Бадрак.

Як повідомляв УНІАН, танки "Булат" передані до резерву військової техніки, формування якого почалося в жовтні цього року.