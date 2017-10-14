Україна вперше з 2014 року почала формувати оперативний резерв військової техніки – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна вперше з 2014 року почала формувати оперативний резерв військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив, виступаючи перед військовослужбовцями на території військового аеродрому “Озерне” у Житомирській області.

«Ще одна дуже важлива деталь щодо резерву. Вперше з 2014 року частина техніки, яка сьогодні передається Збройним силам, а також та, яку змінюють, наприклад, танки ”Булат”, буде спрямована до складу резерву», - сказав він.

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«Ми вже формуємо резерв, ми вже зараз маємо значно більші можливості для швидкого нарощування нашого бойового потенціалу», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко заявив, що протягом 2017 року армії вже передали 1,3 тис. одиниць озброєння і військової техніки, ще близько тисячі одиниць Збройні сили отримають до кінця року.

Також президент анонсував передання сьогодні Збройним силам чергових 200 одиниць озброєння та техніки, в тому числі 62 танків.