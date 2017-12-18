Новий ватажок терористів "ЛНР" Пасічник подякував Суркову і Путіну за підтримку

Новий ватажок терористів «ЛНР» Леонід Пасічник подякував президенту РФ Володимиру Путіну і його помічникові Владиславу Суркову за підтримку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Пасічник сказав в ефірі каналу «Росія-24».

«У рамках реалізації Мінських угод ми тісно співпрацюємо з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Хотілося б висловити подяку керівництву РФ, безпосередньо президенту Володимиру Путіну, за послідовну роботу, спрямовану на припинення війни на територіях наших республік», - сказав Пасічник.

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Він заявив, що для нього є «важливим виконання Мінських угод» і потрібно «вирішувати питання за круглим столом».

Крім того, Пасічник висловив намір розвивати відносини з бойовиками з Донецька, за допомогою яких було зміщено з посади ватажка «ЛНР» Ігоря Полотницького. Він назвав цю операцію «ліквідацією українських підривних груп противника».

Як сказав ватажок «ЛНР», економіка «не дуже стабільна», і потрібно запустити зупинені підприємства - Алчевський металургійний комбінат, Алчевський коксохімічний комбінат, Стахановський феросплавний завод, Стахановський вагонобудівний завод. Він заявив, що буде переглянуто підходи «до шахт і виведення їх з тіні».

Пасічник зазначив, наскільки йому відомо, бойовики готові до обміну «всіх на всіх» - 306 на 74, але українська сторона попросила продовжити терміни. За його словами, до Нового року обмін за цією формулою має бути завершено.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в тимчасово окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, до протистояння приєдналися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ. Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували тоді в центрі Луганська значну кількість військової техніки і озброєних людей. Було перекриті дороги і заблоковано роботу установ.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ ввійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько тисячі військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також танки, БТР, артилерійські установки.

24 листопада стало відомо, що ватажком «ЛНР» став так званий «міністр державної безпеки ЛНР» Пасічник. За його словами, Плотницький «подав у відставку» за станом здоров'я через наслідки контузії. Також він повідомив, що Плотницького призначено «уповноваженим «ЛНР» з виконання Мінських домовленостей».