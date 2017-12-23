Журналісти стали свідками обстрілу бойовиками звільненого Травневого (відео)

Бойовики не полишають обстрілів околиць звільненого українською армією Травневого. У село тільки-но почали повертати життя та проводити світло, як ворог активізувався та влаштував перевірку нервів бійцям та журналістам.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, під ударом опинився набитий гуманітаркою для мирних жителів військовий бус. Журналісти були змушені ховатися в лісосмузі.

"Близько, "васильком" кладуть, навіть виходу не чутно", - прокоментували військові в розпал обстрілу. Попри снаряди, бійці виштовхали загрузлу в багнюці машину та виїхали за межі квадрату, куди падали міни. На бойовиків хлопці були ображені не так за загрозу життю, як за забруднену форму. "Тільки вчора виправ, знову доведеться", - сміється один із них.

Однак атака терористів не зупинила добрих намірів військових допомогти селянам. "Вони не бачили такого ніколи за все життя – скільки везеться пайків допомоги", - зізнається боєць ЗСУ Ігор Штомпель. Речі роздають прямо посеред вулиць, а місцеві жителі мріють про воду та медицину в селі. Двері фельдшерського пункту, як правило, зачинені – єдину медсестру військові привозять із Новолуганського, але вона тут буває далеко не щодня. Із лікарською справою допомагають навіть самі бійці, якщо виникає екстрена потреба.

Світло до Травневого планують провести до кінця тижня, бо основні сили наразі кинуті на ліквідацію наслідків обстрілу у Новолуганському. Електрику вмикають тричі на день завдяки генератору. "Працюватиме, доки не прокладуть лінію", - розповів командир відділення ДСНС Олег Котинський.