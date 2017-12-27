У Міноборони уточнили, де сили АТО вчора зазнали втрат

За минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий загинув в районі шахти Бутівка, п’ятеро отримали поранення в районі селищ Золоте, Новолуганське, Водяне та Луганське.

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Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«На жаль, серед наших військових є втрати. Один український військовослужбовець загинув, ще п’ятеро дістали поранень та бойових травм. Так під час ворожого обстрілу в районі шахти Бутівка від смертельного вогнепального поранення загинув один військовослужбовець ЗСУ. Ще двоє наших захисників були поранені ворожими снайперами в районі селищ Золоте та Новолуганське. Стан одного з них характеризується як важкий. Поблизу Луганського двоє наших бійців зазнали бойових травм внаслідок ворожого обстрілу. Крім того, зазнав поранення військовослужбовець Національної гвардії. Він підірвався на вибуховому пристрої біля селища Водяне», - розповів Мотузяник.

Він також повідомив, що всі поранені оперативно були доставлені до медичних закладів, де їм наразі надається вся необхідна медична допомога.