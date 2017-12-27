Загострення в АТО: трьох військових поранено, один загинув, ще двоє отримали бойові травми

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 6 разів порушили режим тиші. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців поранено, двоє отримали бойові травми і, на жаль, Україна втратила одного захисника.

"На Луганському напрямку, у вечірній час, ворог не дотримувався умов перемир’я у районі Світлодарської дуги. Поблизу Луганського противник застосував 82-мм міномети і великокаліберні кулемети та близько двох годин вів вогонь по оборонних укріплень Збройних Сил України. Також, зі стрілецької зброї, російські найманці турбували захисників Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, у районі Луганського, за світлої пори доби, зафіксовано проліт ворожого БПЛА, який у цей період коригував мінометний вогонь противника.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі продовжують порушувати "різдвяне перемир’я".